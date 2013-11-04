В Киевской области столкнулись авто: три человека погибли
09:39, 04 ноября 2013Новости регионов
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Не разъехались на перекрестке
В Киевской области вследствие столкновения двух легковых авто три человека погибли, еще один травмирован.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло 3 ноября в 12.24 на перекрестке дорог с. Макаровка и с. Сукачи Иванковского района.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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