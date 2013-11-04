В Киевской области столкнулись авто: три человека погибли

09:39, 04 ноября 2013
Новости регионов
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 Не разъехались на перекрестке

В Киевской области вследствие столкновения двух легковых авто три человека погибли, еще один травмирован.
 
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло 3 ноября в 12.24 на перекрестке дорог с. Макаровка и с. Сукачи Иванковского района.
 
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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