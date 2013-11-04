В Киевской области столкнулись авто: три человека погибли

В Киевской области вследствие столкновения двух легковых авто три человека погибли, еще один травмирован.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло 3 ноября в 12.24 на перекрестке дорог с. Макаровка и с. Сукачи Иванковского района.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.