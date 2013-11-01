Тернопольщина: утверждена программа по детской безнадзорности

Тернопольский городской совет утвердил программу преодоления детской беспризорности и безнадзорности на 2014-2017 годы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, программа направлена на снижение уровня детской преступности и предупреждение правонарушений, устранение причин и обстоятельств, которые могут побуждать детей совершать противоправные действия, выявление на ранней стадии семей, которые не в состоянии или не желают выполнять воспитательные функции.

Смета программы составляет 245 тыс. грн. Все средства запланированы направить из городского бюджета. Больше всего средств будет израсходовано в 2017 году – 67 тыс. грн, меньше всего – в 2014 - 56 тыс. грн.

Средства запланированы использовать для проведения акций по случаю различных праздников, касающихся прав детей, на покупку для них подарков и обеспечение вещами первой необходимости, а также для устраивания экскурсий для беспризорных.

Как отметил во время представления программы начальник городской службы по делам детей Олег Маруший, реализация программы позволит стопроцентно привлечь к учебе детей школьного возраста; обеспечить 100% устраивание нововиявленных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, к семейным формам воспитания; уменьшить на 10% по сравнению с показателем 2013 года количество безнадзорных детей, совершение ими правонарушений и преступлений; ввести персонифицированный учет детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и обеспечить постановку всех их на квартирный учет.

Программой также предусмотрен регулярный медицинский осмотр беспризорных детей.