На "Осокорках" открыта амбулатория семейной медицины

Сегодня в Дарницком районе Киева председатель КГГА Александр Попов торжественно открыл новую амбулаторию общей врачебной практики/семейной медицины по ул. Завальной, 1-В.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, медамбулатория семейного врача по ул. Завальной, 1-В, расположена в частном секторе жилого массива «Осокорки», на первом этаже здания культурно-оздоровительного комплекса. На площадях указанного комплекса предусмотрено жилье для семейного врача-заведующего амбулаторией.

Общая площадь заведения составляет 157,53 кв.м.

Амбулатория семейной медицины входит в состав КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Дарницкого района г. Киева». Оснащена амбулатория необходимым медицинским оборудованием, мебелью, инвентарем. Амбулатория будет оказывать первичную медико-санитарную помощь 6 тыс. жителей микрорайона, в том числе 1,5 тыс. детей.

Первичную медицинскую помощь жителям микрорайона будут предоставлять 4 врача общей практики.

Как отмечается, открытие амбулатории значительно оптимизирует и приблизит предоставление первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленного микрорайона. Отныне киевлянам не придется преодолевать 8 километров до ближайшего медицинского заведения района.

Заведение разместилось в новом помещении, где также обустроена библиотека имени Квитки-Основяненко и орган самоорганизации населения микрорайона.

Справка УНИАН. Первая амбулатория семейной медицины в Киеве начала работу в конце ноября 2010 г. Медзаведение было открыто в Днепровском районе по ул. Алма-Атынской, 37-Б. Она рассчитана на обслуживание 3,5 тыс. жителей.

В 2011 г. в Киеве уже было открыто около 100 таких амбулаторий.

Открытие амбулаторий осуществляется в рамках реформирования сферы медицины.