На трассе Львов-Тернополь - лобовое столкновение автобусов
10:31, 01 ноября 2013Новости регионов
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Пострадали 8 пассажиров
Сегодня около 8-и часов утра на трассе Львов-Тернополь, возле села Красное, маршрутный автобус марки “Ситроен”, следовавший из Тернополя во Львов, попал в ДТП. В результате, по предварительным данным, пострадали 8 человек, из которых 7 - госпитализированы в больницу.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, маршрутный автобус, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автобусом.
На данное время точной информации о количестве пострадавших, а также о количестве пассажиров в обоих автобусах нет. Данные уточняются.
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