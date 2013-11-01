На трассе Львов-Тернополь - лобовое столкновение автобусов

Сегодня около 8-и часов утра на трассе Львов-Тернополь, возле села Красное, маршрутный автобус марки “Ситроен”, следовавший из Тернополя во Львов, попал в ДТП. В результате, по предварительным данным, пострадали 8 человек, из которых 7 - госпитализированы в больницу.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, маршрутный автобус, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автобусом.

На данное время точной информации о количестве пострадавших, а также о количестве пассажиров в обоих автобусах нет. Данные уточняются.