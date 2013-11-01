Больницы Соломенского р-на Киева получили 13 автомобилей

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виктор Корж в рамках реформирования системы здравоохранения вручил медицинским заведениям первичного звена Соломенского района сертификаты на получение медицинского оборудования, медикаментов и ключи от автомобилей, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, Центру первичной медико-санитарной помощи № 1 передан сертификат на получение оборудования на сумму 1,5 млн грн, медикаментов – на сумму 80 тыс. грн и 6 автомобилей; Центру первичной медико-санитарной помощи № 2 – более 2 млн грн на оборудование, 105 тыс. грн – на лекарства и 7 автомобилей. Кроме того, сертификат на получение медикаментов на сумму 290 тыс. грн получил и Диагностический центр Соломенского района.

«Сегодня мы завершаем кампанию по реализации первого этапа медицинской реформы в Киеве. Все организационные вопросы уже отработаны: есть соответствующее кадровое обеспечение и материальная база, которую мы постепенно улучшаем. Так, был создан дополнительный фонд заработной платы, который составляет почти 50 млн грн, закуплено новое оборудование также на сумму более 50 млн грн, которое получат все медицинские заведения первичного звена, а также 150 автомобилей, которые получили центры первичного звена медицинской помощи для работы семейных врачей, в частности, сегодня 13 автомобилей мы передали Соломенскому району», – отметил Корж. Теперь также решается вопрос закупки зимних шин.

По мнению заместителя председателя КГГА, закупка оборудования и автомобилей для первичного звена медицины позволит приблизить врачей к пациентам, создаст для них соответствующие условия и удобства, сократит срок обработки анализов и тому подобное.