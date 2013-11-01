Донетчина: с пищевым отравлением госпитализировано 7 человек
09:35, 01 ноября 2013Новости регионов
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Причину устанавливают
В Донецкой области в ночь на 1 ноября в инфекционное отделение Макеевской городской больницы госпитализировано 7 человек с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Установлено, что госпитализированные 31 октября коллективно употребляли блюда домашнего приготовления. Всего еду употребляли 8 человек, говорится в сообщении.
Причина отравления устанавливается.
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