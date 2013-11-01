Донетчина: с пищевым отравлением госпитализировано 7 человек

В Донецкой области в ночь на 1 ноября в инфекционное отделение Макеевской городской больницы госпитализировано 7 человек с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что госпитализированные 31 октября коллективно употребляли блюда домашнего приготовления. Всего еду употребляли 8 человек, говорится в сообщении.

Причина отравления устанавливается.