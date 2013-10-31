Кировоградщина: милиционер заставил ребенка продавать наркотики

В Кировоградской области к шести годам лишения свободы осужден правоохранитель, который для улучшения показателей заставил ребенка сбыть сверстникам наркотическое средство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, на прошлой неделе приговором Добровеличковского районного суда старший оперуполномоченный криминальной милиции по делам детей признан виновным в служебном подлоге, превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением и ему назначено наказание в виде шести лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Установлено, что правоохранитель, действуя умышленно, приобрел наркотическое средство – каннабис, который в дальнейшем передал малолетней девочке. Ребенку милиционер объяснил, что каннабис нужно передать кому-то из сверстников. При этом он ввел ребенка в заблуждение, убедив его в правомерности таких действий и заверив, что таким образом она посодействует работникам милиции обнаружить лица, которые употребляют наркотики. В дальнейшем милиционер привлек к уголовной ответственности знакомого девушки, которому она и передала наркотическое средство. Читайте также: Преступная группировка поставляла в исправительную колонию каннабис, опий и амфетамин Бывший милиционер подтвердил обстоятельства совершения им преступления в части превышения полномочий и фальсификации материалов уголовного дела, а вот свою вину относительно злоупотребления служебным положением и незаконного сбыта наркотических средств по привлечению несовершеннолетней категорически не признал. Поэтому на вышеупомянутый приговор суда им была подана апелляционная жалоба. Апелляционным судом Кировоградской области приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания оставлен без изменений.