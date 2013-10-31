На Тернопольщине нет эпидемии гриппа птицы - Госветфитослужба

На птицефабрике в Тернопольской области, где за два дня погибло 17 тыс. птиц, эпидемии нет, и этот инцидент не несет опасности для здоровья людей, сказал УНИАН заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

«Нет, об эпидемии однозначно речь не идет. Поскольку высокопатогенный грипп птицы и болезнь Ньюкасла (острые инфекционные вирусные заболевания птицы - УНИАН) уже исключены, их там нет», - сказал он.

По его словам, причиной смерти птиц могут быть проблемы технического характера. «Скорее всего, это проблемы технологичного оборудования и неправильный подбор корма. Расследование сейчас проводится и в ближайшее время будет уже информация», - отметил Башинский.

Кроме того, он сообщил, что инцидент, произошедший в Зборовском районе Тернопольской области, не несет опасности для здоровья людей. «На сегодняшний день точно уже можно сказать, что это не представляет опасности для людей. Вся продукция, которая была изготовлена до этого — заблокирована до окончательных результатов расследования. Та, которая вышла на реализацию - соответствует полностью всем требованиям безопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на птицеферме в Тернопольской области с 28 по 30 октября погибло 17 тыс. голов птиц. Инцидент зафиксирован в Зборовском районе. По данным Тернопольского территориального управления ГСЧС, с целью установления причины гибели птиц проводятся лабораторные исследования соответствующими службами.