12-летней девочке качели проломили основание черепа

В поселке Н.Дарьевка вблизи г. Ровеньки Луганской области 12-летняя девочка получила тяжелую травму качелями на игровой площадке.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 30 октября в 22.20 ученица 6-го класса с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа была госпитализирована в центральную городскую больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Как считают правоохранители, сильный туман, который был вечером, когда произошла трагедия, отчасти и стал ее причиной. На площадке по улице Свердлова, где играли дети, рядом установлены две качели. Девочка покаталась на одних, встала и хотела обойти сзади вторые качели, на которых в это время тоже катался ребенок, но, по-видимому, не рассчитала расстояние. Металлические качели ударили девочку. Удар пришелся в район головы.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка.