В Черном море спасли пропавшего вчера 74-летнего рыбака

В Одессе в Черном море спасатели обнаружили пропавшего 30 октября 74-летнего рыбака.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области, пенсионер вышел в море в 7:30, на 10-й станции Большого Фонтана и к вечеру не вернулся.

К поискам были привлечены морские поисково-спасательные катера государственного морского координационного центра из города Ильичевск, Одесского отряда морской охраны государственной пограничной службы и катер «UMC-600» управления ГСЧС.

«Было проведено оповещение пунктов технического наблюдения государственной пограничной службы и судов, которые находились в районе предполагаемого исчезновения рыбака. 31 октября в 10:00 поисково-спасательным катером государственного морского координационного центра из Ильичевска мужчина найден и передан работникам скорой медицинской помощи. У рыбака – переохлаждение», - сообщили в отделе.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Одессе в Черное море на резиновой лодке вышел рыбак 1939 г.р. и не вернулся.