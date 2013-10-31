В Одесской области в ДТП пострадали 8 граждан Молдовы

В Одесской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 8 граждан Молдовы.

Как сообщает Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 2.00 недалеко от с. Еремеевка Раздельнянского района, на 424-м км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «Мерседес», который перевозил 9 пассажиров, граждан Республики Молдова), с грузовым автомобилем МАN.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 человек, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в числе пострадавших – девочка 2006 года рождения.

«Ночью ребенок был доставлен в одну из больниц Ивановского района», - сообщили в управлении.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.