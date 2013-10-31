Курами-гриль отравились в 3-х областях Украины

Пострадавшие в результате употребления кур-гриль, приобретенных в львовском супермаркете „Арсен”, выявлены еще в двух областях Украины: два человека в Хмельницкой области и один - в Волынской.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 25–30 октября в медицинские заведения Львовской, Волынской и Хмельницкой областей с предварительными диагнозами «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 32 человека. Пострадавшие - жители города Львова, города Виннники, поселка Брюховичи Львовского городского совета, села Черныхив Самборского района, села Липовцы Перемышлянского района, села Муроване Пустомытовского района Львовской области, города Нововолынск Волынской области, города Славута, города Нетишин Хмельницкой области. Среди них 4 ребенка - все жители Львовской области.

Согласно сообщению, всего в Львовской области от употребления недоброкачественных кур-гриль пострадали 29 человек. Состояние 1 пострадавшего – тяжелое с позитивной динамикой, остальных, в том числе детей, – средней тяжести.

В Хмельницкой области один пострадавший госпитализирован в Славутскую центральную районную больницу, второй - в Нетишинское государственное заведение «Специализированная медико-санитарная часть №4”, состояние – средней тяжести.

Житель Волынской области, пострадавший от употребления кур-гриль, купленных в львовском супермаркете, госпитализирован в Нововолынскую центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Работники Главного управления Госсанэпидслужбы в Львовской области проводят комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки. Обследовано 65 человек, из них больных – 32, в том числе 4 ребенка, контактных – 33 человека, проведены бактериологические обследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге – взято 82 пробы из домашнего очага и объектов.

Проведена внеплановая проверка (с проведением лабораторных исследований) поставщика курятины в львовский супермаркет "Арсен", где были приобретены куры-гриль, которые, по предварительным данным, стали причиной заболевания – убойного цеха ФГ «Варио курчата», расположенного в с. Мацошин, ул. Центральна, 8а, Жовковского района Львовской области. По результатам проверки привлечен к административной ответственности руководитель хозяйства, дано предписание относительно устранения недостатков.

Лабораторные исследования проб пищевых продуктов, воды, смывов, материала от больных, контактных и декретированных лиц продолжаются.

Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация контролируется.

Как сообщал УНИАН, с 25 по 30 октября в Львовской области с предварительным диагнозом диагноз «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 28 человек, в том числе 4 ребенка. Предварительно установлено, что все пострадавшие с 23 по 26 октября употребляли кур-гриль, приобретенных в супермаркете «Арсен» ООО “Альянс Маркет”, что расположен в городе Львове (ул. Чорновола, 93).

Проведена внеплановая проверка кулинарного цеха супермаркета “Арсен” (с отбором для лабораторного исследования образцов пищевой продукции, смывов с объектов окружающей среды на патогенную и условно-патогенную микрофлору). По результатам проверки 29 октября направлен административный иск относительно применения мер реагирования в Львовский окружной административный суд.