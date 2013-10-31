Во Львове девушка на ходу выпала из маршрутки

Вчера в Личаковском районе Львова из маршрутного такси №15 выпала на ходу и получила травму 18-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло в 9.10 на улице Медовой Пещеры, 39а. Водитель маршрутного такси №15 (АТП 14630) начал движение не закрыв дверь маршрутки, в результате чего на ходу выпала и получила травму 18-летняя жительница Львова.

Потерпевшая каретой скорой медицинской помощи была доставлена в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу Львова и после предоставления медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущена домой.

Причина нарушения правил перевозки пассажиров выясняется.