Вблизи Одессы в Черном море спасатели ищут пропавшего рыбака.

Как сообщает Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 8.00 30 октября в г. Одесса в Черное море на резиновой лодке вышел рыбак 1939 г.р. и не вернулся.

К поискам мужчины привлечены: катер “UМС-600” ГСЧС, морской поисково-спасательный катер из г. Ильичевск и катер пограничной службы.

О пропавшем рыбаке оповещены посты пограничной службы и суда, которые находятся в районе вероятного исчезновения рыбака.

При условии улучшения погодных условий возможно привлечение авиации.