Вблизи Одессы в Черном море спасатели ищут пропавшего рыбака
10:59, 31 октября 2013Новости регионов
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Возможно привлечение авиации
Вблизи Одессы в Черном море спасатели ищут пропавшего рыбака.
Как сообщает Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 8.00 30 октября в г. Одесса в Черное море на резиновой лодке вышел рыбак 1939 г.р. и не вернулся.
К поискам мужчины привлечены: катер “UМС-600” ГСЧС, морской поисково-спасательный катер из г. Ильичевск и катер пограничной службы.
О пропавшем рыбаке оповещены посты пограничной службы и суда, которые находятся в районе вероятного исчезновения рыбака.
При условии улучшения погодных условий возможно привлечение авиации.
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