Черниговщина: футбольные ворота убили 10-летнего мальчика

10:35, 31 октября 2013
Новости регионов
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Почему ворота упали - выясняется

В Черниговской области из-за падения футбольных ворот погиб 10-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области.

30 октября в пгт Добрянка Репкинского района в результате падения металлических футбольных ворот был смертельно травмирован местный житель, 2003 года рождения.

Причины и обстоятельства этого происшествия выясняют сотрудники Репкинского районного отдела УМВД Украины в Черниговской области.

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