В аэропорту «Жуляны» заработала система радиационного контроля

В аэропорту «Жуляны» состоялось открытие и введение в эксплуатацию системы радиационного контроля, установленной в рамках реализации проекта международной технической помощи «Предотвращение распространения ядерных и других радиоактивных материалов».

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудничество между пограничным ведомством Украины и Министерством энергетики США по предотвращению незаконного распространения ядерных и других радиоактивных материалов в пунктах пропуска началось еще в 2005 году. На сегодня уже 51 пункт пропуска для пересечения государственной границы оборудован стационарными и мобильными комплексами для выявления ядерных и радиоактивных материалов «Янтарь». Среди них 7 пунктов пропуска для авиационного сообщения, 7 – для морского и 37 – для автомобильного. К сентябрю 2014 года предусматривается обустроить системами радиационного контроля еще 14 пунктов пропуска.