Во Львове установили первый контейнер для сбора батареек

В помещении Львовского городского совета в рамках проекта «Создание муниципальной системы обращения с отходами бытового электронного и электрического оборудования в городе Львове с использованием опыта города Люблина» 30 октября установили первый контейнер для сбора отработанных батареек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, координатор проекта, главный специалист управления экологии и благоустройства Львовского городского совета Оксана Вийтык отметила, что «в последние годы в Украине есть попытки организации сбора батареек. Но мы хотели на примере города Львова показать, что такая работа должна быть системной: батарейки должны собираться, складироваться и передаваться на утилизацию. Мы сейчас разрабатываем муниципальную программу, где будут расписаны пункты и адреса, куда можно принести батарейки. Также состоится общественное обсуждение этого проекта".

По ее словам, первый контейнер символично установили в помещении Львовского городского совета, установка следующих планируется на январь 2014 года после утверждения программы.

Как отмечается в сообщении, в целом проектом предусмотрено установка 80 контейнеров для батареек в местах, где это будет наиболее эффективно: в коммунальных предприятиях, высших учебных заведениях, районных администрациях и других зданиях.

«Все мы давно пользуемся разнообразными приборами, которые питаются от батареек или аккумуляторов, и немногие задумываются, что же делать с этими батарейками, ведь они несут большой яд. Поэтому департамент градостроительства совместно с городом Люблином начали работу по утилизации элементов питания. Для этого мы должны прежде всего наладить сеть по сбору батареек в одном место и их утилизацию. Думаю, это начало такого высокотехнологического процесса в Западной Украине», - сказал директор департамента градостроительства Львовского городского совета Андрей Павлив.

Справка УНИАН. Проект «Создание муниципальной системы обращения с отходами бытового электронного и электрического оборудования в городе Львове с использованием опыта города Люблина» будет реализовываться в рамках программы Трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина на 2007-2013 годы. Европейский союз выделил на проект 1,2 млн. евро. Проект реализуется совместно с общественным организациями. Срок реализации проекта – 2 года. Следовательно, в январе 2014 года в городе будут создавать систему сбора отходов, то есть будут устанавливать пункты приема батареек. Также, за средства проекта закупят транспорт со специальным оборудованием для транспортировки отходов. В следующем году планируют закупить установку для обезвреживания и извлечения ртути.

Сбором лампочек будут заниматься 2 экологических автомобиля, поскольку лампочка является опасной и для ее сбора нужно лицензирование.