На птицеферме на Тернопольщине погибло 17 тыс. голов птиц

На птицеферме в Тернопольской области за два дня погибло 17 тыс. голов птиц.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Тернопольского территориального управления ГСЧС, инцидент зафиксирован в Зборовском районе. В период с 28 по 30 октября на одной из птицеферм района погибло уже 17 тыс. голов птиц.

При данным спасателей, с целью установления причины гибели птиц проводятся лабораторные исследования соответствующими службами.