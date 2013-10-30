На птицеферме на Тернопольщине погибло 17 тыс. голов птиц

17:40, 30 октября 2013
Новости регионов
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Проводятся лабораторные исследования

На птицеферме в Тернопольской области за два дня погибло 17 тыс. голов птиц.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Тернопольского территориального управления ГСЧС, инцидент зафиксирован в Зборовском районе. В период с 28 по 30 октября на одной из птицеферм района погибло уже 17 тыс. голов птиц.

При данным спасателей, с целью установления причины гибели птиц проводятся лабораторные исследования соответствующими службами.

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