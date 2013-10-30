Во Львовской области уже 28 отравившихся курами-гриль

Во Львовской области по состоянию на 30 октября госпитализировано 28 человек, которые отравились приобретенными в одном из львовских супермаркетов курами-гриль.

Как сообщили УНИАН в государственной санитарно-эпидемиологической службе во Львовской области, на стационарном лечении находится 28 человек из них 4 детей, у которых предварительно диагностирована пищевая токсикоинфекция.

Как отмечается в сообщении, потерпевшим пациентам в стационарных условиях предоставляется полный комплекс клинико-лабораторных обследований, необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Главным управлением Госсанэпидслужбы во Львовской области создана группа оперативного реагирования с целью расследования причин возникновения случаев заболеваний.

По предварительным результатам расследования вспышки установлено, что все потерпевшие с 23 по 26 октября употребляли кур-гриль, приобретенных в супермаркете «Арсен» по просп. Чорновила, 93 во Львове.

В настоящее время осуществлена внеплановая проверка кулинарного цеха супермаркета “Арсен-2” ООО “Альянс Маркет”. По результатам проверки ГУ ГСЭС во Львовской области направлен административный иск о принятии мер реагирования во Львовский окружной административный суд.

Лабораторные исследования проб пищевых продуктов, воды, смывов, материала от больных, контактных и декретированных лиц продолжаются. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, с 25 по 29 октября во Львовскую областную инфекционную больницу и в Центральную городскую инфекционную больницу города Самбор с жалобами на повышение температуры тела, общую слабость были госпитализированы 25 человек, из них 4 детей”. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция». По предварительным результатам расследования, проведенного территориальным управлением Госсанэпидслужбы, установлено, что все потерпевшие употребляли куры-гриль, приобретенные в супермаркете «Арсен» во Львове.