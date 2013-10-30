В Черновцах 9 человек отравились курами-гриль

В Черновцах с пищевым отравлением после употребления кур-гриль госпитализировано 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Черновицкой ОГА, в период с 27 по 29 октября в Черновицкую областную клиническую больницу обратились 9 человек с жалобами на повышение температуры тела до 38-39 градусов, тошноту, рвоту. Больные были госпитализированы в инфекционное отделение.

Согласно сообщению, работники отдела эпидемиологического надзора Черновицкого городского управления начали эпидемиологическое расследование и провели профилактические и противоэпидемические мероприятия, вследствие которых установлено, что госпитализированные лица употребляли куры-гриль, изготовленные в кафетерии при продовольственном магазине с кулинарным цехом по ул. Лукьяна Кобилицы в Черновцах.

По результатам проверки владелец заведения общественного питания привлечен к административной ответственности, вынесено предписание об устранении причин и условий, по которым произошли нарушения санитарного законодательства.

В этом заведении прекращена реализация кур-гриль и продолжается комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области с 25 по 30 октября с диагнозом пищевое отравление были госпитализированы 25 человек, из них 4 детей. По предварительным результатам расследования, проведенного территориальным управлением Госсанэпидслужбы, установлено, что все пострадавшие употребляли куры-гриль, приобретенные в супермаркете «Арсен» во Львове.