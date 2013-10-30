В Луганской области мужчина упал с моста-путепровода

Сегодня в Ровеньках Луганской области мужчина упал с моста-путепровода и умер по пути в больницу.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, в 10.48 в дежурную часть Ровеньковского городского отдела милиции по телефону поступило анонимное сообщение о том, что с моста-путепровода упал неизвестный мужчина. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа городского отдела милиции.

Пострадавший мужчина, на вид возрастом 25-30 лет, в бессознательном состоянии был доставлен каретой скорой помощи в центральную городскую больницу. По пути в больницу мужчина скончался.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, личность мужчины и обстоятельства происшествия устанавливаются.