В Одессе обрушился аварийный дом

В Одессе спасатели эвакуировали из частично обрушившегося дома 5 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 29 октября в 19:58 в службу «101» Одессы поступило сообщение от жительницы дома по ул. Куйбышева, о разрушении строительных конструкций (стены и межэтажных перекрытий) 3-этажного аварийного нежилого дома.

На место происшествия привлекалось 2 пожарно-спасательных отделения, сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения на автомобиле САРМ и отделение городской службы реагирования на чрезвычайные ситуации «1577».

Сотрудники управления ГСЧС обследовали завалы на наличие в доме людей.

«Спасатели вывели из полуразрушенного дома 5 человек без определенного места жительства», - сообщили в отделе.

Погибших и пострадавших нет.