Уточнен проект строительства диагностического комплекса «Охматдета»

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании намерен утвердить уточненный проект строительства современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

В частности, по его словам, планируется утвердить уточненный проект строительства современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

«Корректировка проекта связана с уточнением архитектурно-планировочных решений, модернизацией решений относительно инженерных сетей и т.д. Новые решения улучшат условия для оказания медицинской помощи детям, в том числе онкобольным, которым необходима пересадка костного мозга», - отметил Азаров.

Также, по его словам, с целью расширения сети дошкольных учебных заведений сегодня будет принято решение, которым упрощается процедура передачи недвижимого имущества из государственной в коммунальную собственность для размещения дошкольных учебных заведений.

Кроме того, как подчеркнул Азаров, для поддержки одаренной молодежи, ее материального поощрения, будет принято решение о представлении стипендий Президента Украины для 39 победителей финального этапа III Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.