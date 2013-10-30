Мошенники украли 360 тыс, предназначенных для онкобольных детей

В Харькове правоохранители разоблачили группу мошенников, которые похитили 360 тыс. грн, предназначенных для лечения онкобольных детей.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника ГУМВД Украины в Харьковской области – начальника уголовной милиции Игоря Сенчука, в состав группы входили 5 человек.

Подозреваемые на протяжении 2012 года и нескольких месяцев 2013 года завладели деньгами, которые предназначались для лечения онкобольных жителей Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской областей и АР Крым.

Работники милиции установили, что подозреваемые из объявлений в сети Интернет получали личные данные людей, которые собирали средства на лечение онкобольных детей. После этого преступники изготовляли дубликаты сим-карт с номерами мобильных телефонов потерпевших, которые использовались в качестве номера для управления их личными счетами в банке.

В дальнейшем, с использованием системы электронных переводов банка с помощью телефона, мошенники осуществляли переводы средств со счетов потерпевших на счета других лиц. Впоследствии деньги переводили в наличные и получали в банкоматах города Харькова.

Сенчук отметил, что преступную схему разработали и осуществляли трое осужденных граждан, которые на то время находились за решеткой. На свободе у них было двое соучастников, которые помогали им проводить незаконные операции с чужими деньгами.

На сегодняшний день доказана причастность вышеуказанных лиц к совершению не менее 40 эпизодов мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.

На прошлой неделе подозреваемые уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений в составе организованной преступной группы, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники арестованы и находятся в Харьковском СИЗО, за совершение таких преступлений максимальное наказание, предусмотренное законодательством, - лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В ходе расследования установлено, что четверо онкобольных, у которых участниками данной организованной преступной группы были похищены деньги со счетов, умерли из-за недостаточности средств на лечение.