Подростки изготовили взрывной пакет и сами же на нем подорвались

10:56, 30 октября 2013
Новости регионов
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Госпиталищированы в больницу

В Бабушкинском районе Днепропетровска в результате взрыва самодельного устройства травмированы двое подростков 14 и 16 лет.

 
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, отметив, что несчастный случай произошел вчера, 29 октября.
 
Подростки, по свидетельствам одного из них, самостоятельно изготовили взрывной пакет. А около 18 часов во дворе возле одного из супермаркетов они взорвали пакет со взрывчатым веществом.
 
В результате 14-летнему парню оторвало палец, а также часть второго пальца на левой руке. Его 16-летний приятель получил ранение лица и плеч.
 
Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.
 
По данным ОСО, открыто уголовное производство по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются обстоятельства изготовления взрывчатки. Пострадавшие - выходцы из благополучных семей, отметили в милиции.
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