Житомирщина: растет количество заболевших гепатитом А

В Житомирской области по состоянию на сегодня, 29 октября, количество больных гепатитом «А», госпитализированных в центральную районную больницу из села Ходаки Коростенского района, возросло до 20 человек, из них - 10 дети.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Коростенском межрайонном отделе Житомирского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины, в целом за период со 2 по 29 октября в этом селе зафиксировано 26 случаев заболевания гепатитом «А».

Согласно сообщению, специалисты провели подворные обходы для выявления больных и обследовали воду в колодцах крестьян. Большинство больных гепатитом проживают в семьях, где ненадлежащим образом соблюдают санитарно-гигиенические требования содержания помещения.

Что именно стало причиной заболевания такого количества людей в селе, специалисты центра не указывают. При этом они, как и раньше, не исключают, что люди могли заболеть на поминальном обеде.

В то же время специалисты утверждают, что ситуация с заболеваемостью гепатитом «А» в селе Ходаки и в Коростенском районе в целом сейчас находится под контролем.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в период с 22 по 25 октября в инфекционное отделение Коростенской центральной больницы Житомирской области было госпитализировано 17 жителей села Ходаки, из них 9 детей в возрасте 7-14 лет, с предварительным диагнозом «гепатит «А». 25 октября этот диагноз подтвердился у всех госпитализированных. Состояние больных врачи оценивают как легкое и средней степеней тяжести.

По состоянию на 28 октября в центральной городской больницы с диагнозом гепатит «А» находилось на лечении 18 человек, из них 10 детей.

При Коростенской райгосадминистрации создана рабочая группа по контролю за эпидситуацией.

Причины возникновения заболевания устанавливаются. На месте вспышки инфекции работают специалисты госсанэпидслужбы района, Коростенской центральной районной поликлиники, местные медработники. Специалисте Коростенской районной санэпидемстанции не исключают, что госпитализированные с диагнозом гепатит «А» заразились на поминальном обеде после похорон.