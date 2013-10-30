В Затоке горела база отдыха

Сегодня в 2.27 в поселке Затока Одесской области на территории частной базы отдыха «Гранит» произошел пожар.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, огнем уничтожено 5 двухэтажных деревянных домов общей площадью 600 кв. м.

В 3.45 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.