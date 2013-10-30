В Затоке горела база отдыха
09:17, 30 октября 2013Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Сегодня в 2.27 в поселке Затока Одесской области на территории частной базы отдыха «Гранит» произошел пожар.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, огнем уничтожено 5 двухэтажных деревянных домов общей площадью 600 кв. м.
В 3.45 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.
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