Спасатели нашли парня, заблудившегося в лесу 26 октября
17:48, 29 октября 2013Новости регионов
0
В медпомощи юноша не нуждался
Спасатели нашли в лесном массиве возле с. Подгородцы Сколевского района Львовской области 22-летнего парня, который 26 октября вместе с сестрой заблудился в лесу в с. Орив.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в медицинской помощи юноша не нуждался.
Девушку спасатели нашли накануне, 27 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter