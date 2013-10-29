Спасатели нашли парня, заблудившегося в лесу 26 октября

Спасатели нашли в лесном массиве возле с. Подгородцы Сколевского района Львовской области 22-летнего парня, который 26 октября вместе с сестрой заблудился в лесу в с. Орив.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в медицинской помощи юноша не нуждался.

Девушку спасатели нашли накануне, 27 октября.