Количество отравившихся на Львовщине возросло до 21

Пострадавшим от пищевого отравления в Львовской области установлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на информацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В Государственной СЭС уточнили, что с 25 по 29 октября 2013 года в Львовской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой пострадал 21 лицо, среди них – четверо детей.

«Больные с жалобами на повышение температуры тела, тошноту, рвоту, многократный пронос, общую слабость были госпитализированы: 17 человек в Львовскую областную инфекционную больницу и четыре человека – в Центральную городскую инфекционную больницу г. Самбор. Всем пациентам установлен предварительный диагноз: «пищевая токсикоинфекция».

По предварительным результатам расследования, проведенного территориальным управлением Госсанэпидслужбы Украины, установлено, что все пострадавшие употребляли кур гриль, которых приобрели 23-25 октября в супермаркете «Арсен» по адресу: г. Львов, проспект Чорновола, 93.

Главным управлением Госсанэпидслужбы в Львовской области проведено комплексное санитарно-эпидемиологическое обследование супермаркета, по результатам которого отобраны для лабораторных исследований образцы пищевой продукции, с объектов окружающей среды взяты гигиенические смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору. Проведено бактериологическое обследование контактных лиц в очаге вспышки.

Лабораторные исследования проб пищевых продуктов, воды и материала от контактных лиц продолжаются.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.