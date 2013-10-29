В Луганской области провели первую пересадку почки

На базе отделения трансплантологии и сосудистой хирургии Луганской областной клинической больницы прошла первая трансплантологическая операция. Семейную трансплантацию почки 24 октября 2013 года провели 25-летней пациентке от ее матери, сообщил директор Луганского областного департамента здравоохранения Павел Малыш.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, операция продолжалась около пяти часов, но подготовка и тестирование заняли полгода. Сейчас состояние донора и реципиента отвечают времени проведенной операции. На пятые сутки после пересадки почки девушка переведена в соматическое отделение Луганской областной клинической больницы (ЛОКБ).

Малыш подчеркнул, что отбор первых пациентов был очень тщателен, с детальным анализом данных лабораторных и инструментальных обследований.

Трансплантация проведена бригадой трансплантологов из Запорожской и Луганской областей.

Для проведения оперативных вмешательств отдельно подготовили реанимационное отделение и отделение интенсивной терапии № 2 ЛОКБ, в котором должны находиться пациенты после трансплантации.

По словам Малыша, в Луганской области в пересадке почек нуждается около 100 человек. Это те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут находиться на системном диализе. Департамент здравоохранения Луганской областной госадминистрации планирует провести в ноябре 2013 года еще три семейных трансплантации почки.

Напомним, в августе 2012 года было открыто отделение трансплантации и сосудистой хирургии Луганской областной клинической больницы на 25 коек, также на базе Луганской областной клинической больницы и Луганского государственного медицинского университета был создан Луганский региональный центр инновационной хирургии, трансплантации органов и других анатомических материалов. Первая пересадка почки стала возможной после получения областной больницей разрешения Кабинета министров Украины на занятие трансплантологической деятельностью и специализированной лицензии Минздрава Украины.