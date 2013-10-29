На Львовщине в больнице с пишевым отравлением уже 17 чел.
Ели кур-гриль из супермаркета
Количество госпитализированных с пищевым отравлением во Львовской области увеличилось до 17 человек.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с 23 по 28 октября в инфекционные отделения больниц г. Львов и г. Самбор с признаками пищевого отравления госпитализированы 17 человек (в том числе 2 ребенка), которые с 23 по 26 октября принимали в пищу кур-гриль, купленных в одном из супермаркетов во Львове.
Состояние госпитализированных - разной степени тяжести. Специалистами областной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Как сообщал УНИАН, ранее было известно о госпитализации 13 человек.
По факту пищевого отравления людей после употребления в пищу кур-гриль открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины.