Черниговщина: школьница отравилась парами азотной кислоты

В школе в Черниговской области, где старшеклассник разбил ампулу с неизвестным веществом, возобновлены занятия.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Учебно-воспитательный процесс в Линовицкой общеобразовательной школе Прилукского района возобновлен с 28 октября, согласно решению Прилукской районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжением главы Прилукской райгосадминистрации.

Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр УМВД Украины в Черниговской области провел экспертизу остатков вещества на стенках ампулы и одежде, изъятых с места происшествия. В них установлено наличие азотной кислоты.

Главное управление Госсанэпидемслужбы Украины в Черниговской области провело исследование проб воздуха, отобранных 23 октября в разных помещениях Линовицкой общеобразовательной школы, на содержание диоксида азота, серистого ангидрида, хлора, фосфорного ангидрида, бензола, толуола и формальдегида. Согласно результатам лабораторных исследований, концентрация указанных химических веществ не превышает предельную норму.

Состояние здоровья ученика девятого класса, 1998 года рождения, и трех педагогов, которые обратились с жалобами на ухудшение самочувствия в Прилукскую центральную районную больницу, удовлетворительное. Потерпевшие находятся на лечении в Прилукской центральной районной больнице.

Как сообщалось, 16 октября в службе "101" г. Прилуки поступило сообщение от руководства общеобразовательной школы с. Линовица, что в учебном заведении в результате разгерметизации ампулы с неизвестным веществом пострадали дети. Два пострадавших школьника были госпитализированы. Спасатели во время обследования помещений нашли в коридоре на 3-м этаже стеклянную разгерметизированную ампулу без надписи.

По предварительным данным, девятиклассник принес в школу неизвестную ампулу. Когда парень шел по коридору школы, ампула треснула в его кармане. В результате вытекания жидкости он получил ожог ноги, а семиклассница, которая проходила мимо, отравилась парами.