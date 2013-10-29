На Кировоградщине автобус столкнулся с грузовиком

В Кировоградской области в результате столкновения пассажирского рейсового автобуса с грузовым автомобилем КамАЗ пострадали четыре человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управлении ГАИ УМВД в области, 28 октября около 22.20 на автодороге Александровка – Кировоград – Николаев водитель рейсового автобуса ЗАЗ, двигаясь из Киева в направлении г. Кировоград, не выбрал безопасную скорость и не придерживался безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате столкновения водитель и трое пассажиров автобуса получили телесные повреждения в виде ран, ушибов и ссадин. Все пострадавшие теперь проходят обследование в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до двух лет, или ареста сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства данного дела.