Мэр Чернигова снял с рассмотрения вопрос о реформировании больниц

Черниговский городской голова Александр Соколов снял с рассмотрения сессии горсовета вопроса о реформировании медицинских заведений города.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание сессии началось с выступлений народных депутатов Украины Олега Ляшко, Владислава Атрошенко и Валерия Дубиля, которые раскритиковали действия городской власти по вопросу реформирования медицины.

Они потребовали снять с повестки дня вопрос о реформировании медицинских заведений, а затем провести общественные слушания и необходимые консультации со специалистами.

Такие же требования обнародовал депутат горсовета Олег Русин. Он также предлагал внести вопрос о приостановке решения горсовета о создании двух Центров первичной медико-санитарной помощи, принятого 30 сентября. Но во время голосования не хватило голосов для снятия и внесения этих вопросов. Народный депутат Ляшко стал настаивать на снятии вопроса с рассмотрения, а городской голова объявил перерыв в заседании.

Потом народные депутаты привели в сессионный зал участников митинга, которые под стенами городского совета протестовали против реформирования медицинских заведений города.

После перерыва городской голова сообщил о снятии вопроса о реформировании медицинских заведений Чернигова. В то же время мэр отметил, что народные депутаты приняли на себя обязательство выделить из госбюджета 65 млн грн, которых не хватает на зарплаты работникам бюджетных учреждений в ноябре-декабре.

Между тем руководители медзаведений считают снятие с рассмотрения сессии этого вопроса рискованным, поскольку могут возникнуть проблемы с выплатой заработных плат медработникам. «Мы не знаем, какой будет принят бюджет 2014 года. Если первичное звено будет финансироваться из городского бюджета, а вторичное – из областного, то у нас могут возникнуть проблемы с выплатой зарплат», - прокомментировал журналистам ситуацию главный врач городской больницы №1 Андрей Жиденко.

Митинг под стенами горсовета в настоящее время завершился.

Как сообщал УНИАН, сегодня больше 100 жителей города проводили митинг под стенами горсовета против реформирования медицинских заведений города. Организаторами митинга выступили местные организации ВО "Батькивщина" и Радикальной партии.

30 сентября решением горсовета в Чернигове были созданы два центра первичной медико-санитарной помощи, чем было положено начало реформе медицины в городе.

Центр первичной медико-санитарной помощи №1 будет оказывать помощь жителям Новозаводского района города (его местонахождение – ул. Пирогова, 15, – здание детской поликлиники № 1). Ориентировочно центр будет обслуживать 150 тыс. жителей города.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 будет оказывать помощь жителям Деснянского района и части улиц Новозаводского районов города (местонахождение – ул. Рокоссовского, 47, – здание детской поликлиники № 2). Ориентировочное количество населения – 146 тыс. чел.

В своем выступлении начальник управления здравоохранения городского совета Юрий Бойко отметил необходимость принятия решения, поскольку центры станут единственными заведениями, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь и финансироваться из городского бюджета. Основной целью реформы, по его словам, является повышение эффективности и доступности медицинских услуг.