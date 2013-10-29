В Чернигове проходит митинг против реформирования медучреждений

В Чернигове проходит митинг против реформирования медицинских учреждений города.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами Черниговского городского совета собрались больше 100 жителей города. Организаторами митинга выступили местные организации ВО "Батькивщина" и Радикальной партии.

Народный депутат Украины Олег Ляшко в своем выступлении подчеркнул, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении моратория на закрытие медицинских учреждений, а поэтому городской совет не имеет права принимать какие-либо решения до его рассмотрения в парламенте.

"Мы будем стоять до конца, чтобы вопрос был снят с рассмотрения Черниговского городского совета, и прекращено закрытие больниц", - сказал Ляшко. Он также отметил, что никакой медицинской реформы в стране нет – "есть геноцид, который они называют медицинской реформой".

Сегодня на сессию городского совета вынесен вопрос о реорганизации учреждений здравоохранения Чернигова.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября решением горсовета в Чернигове было создано два центра первичной медико-санитарной помощи, чем положено начало реформе медицины в городе.

Центр первичной медико-санитарной помощи №1 будет оказывать помощь жителям Новозаводского района города (его местонахождение – ул. Пирогова, 15, – здание детской поликлиники №1). Ориентировочно центр будет обслуживать 150 тыс. жителей города.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 будет оказывать помощь жителям Деснянского района и части улиц Новозаводского районов города (местонахождение – ул. Рокоссовского, 47, – здание детской поликлиники № 2). Ориентировочное количество населения – 146 тыс. чел.

Начальник управления здравоохранения городского совета Юрий Бойко отмечал необходимость принятия решения, поскольку центры станут единственными заведениями, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь и финансироваться из городского бюджета. Основной целью реформы, по его словам, является повышение эффективности и доступности медицинских услуг.