На Луганщине "Ситроен" сбил на остановке женщину и девочку

В селе Новоанновка Краснодонского района Луганской области водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» сбил насмерть двух человек на остановке.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, ДТП произошло вчера в 9 часов утра. Водитель, 1982 р.н., за рулем автомобиля «Ситроен Берлинго» осуществлял обгон и, во избежание столкновения со встречным транспортным средством, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на людей, которые находились на остановке.

От полученных телесных повреждений 31-летняя местная жительница и 12-летняя девочка умерли на месте. Мать погибшей девочки с многочисленными телесными повреждениями доставлена в больницу.

В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал.

Факт ДТП занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, приведшее к гибели нескольких лиц), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.