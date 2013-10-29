Открыто уголовное дело по факту отравления курами-гриль

По факту пищевого отравления людей, госпитализированных в больнице городов Львов и Самбор, после употребления в пищу кур-гриль, приобретенных в одном из супермаркетов Львова на проспекте Чорновола, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины.

Как сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, на данное время проводятся следственные действия, осмотр помещений торгового заведения, опрос свидетелей и пострадавших.

„На данное время есть информация о том, что пострадали 13 человек, из которых 2 детей, 1 человек в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении”, - отметил Зюбаненко.

В то же время, как сообщает издание „Львівський портал” со ссылкой на главного специалиста главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области Елену Баворовскую, после употребления в пищу кур-гриль, приобретенных в супермаркете «Арсен» на улице Чорновола во Львове, госпитализированы 17 человек.

По ее словам, предварительный диагноз, с которым люди попали в больницу, – пищевая токсикоинфекция.

«У больных взяли анализы. Заключительный диагноз будет поставлен лишь после результатов лабораторных исследований через несколько дней», - отметила Баворовская.

Главный специалист главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области также добавила, что в настоящее время специалисты СЭС проводят в «Арсене» проверку – берут пробы из пищевых продуктов, со смывов, а также обследуют весь персонал.

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Как сообщал УНИАН, по данным компетентного источника из областного Департамента здравоохранения, во Львовской области за период 26–27 октября с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек. Из них 9 человек с предварительным диагнозом „сальмонеллез” госпитализированы во Львове, 4 человека – в Самборском районе.

Все пострадавшие сообщили, что в период 24–25 октября они употребляли в пищу жареных кур, приобретенных в одном из супермаркетов известной торговой сети Львова.