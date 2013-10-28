На Черниговщине 11 мужчин продали в трудовое рабство в Россию

В Черниговской области задержана преступная группа, члены которой продавали жителей области в трудовое рабство в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Организовал "бизнес" гражданин Беларуси, который предложил двум жителям Черниговской области вербовать мужчин для работ на строительстве. За каждого наемного рабочего организатор платил членам преступной группы по 500 дол. Они подбирали кандидатов из малообеспеченных семей, обещая работу на строительстве и зарплату в 1 тыс. дол. в месяц.

Мужчин легально переправляли через Беларусь в Московскую область. По прибытии на место у граждан отбирали паспорта, и ставили на самые тяжелые участки на строительных работах. Проживали они в бараках непосредственно на объектах, территория которых была ограждена колючей проволокой и находилась под круглосуточной охраной. Строителей практически не кормили, были случаи, что рабочие не ели по несколько дней. Зарплату не выплачивали. Труд в таких условиях продолжался около 3 месяцев.

На сегодняшний день установлена причастность преступников к вербовке 11 граждан.

По всем фактам следственное управление УМВД Украины в Черниговской области начало досудебные расследования по ч. 2 ст. 149 УКУ (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) - караются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

Четверо участников преступной группы уведомлены о подозрении, один из них арестован и заключен в СИЗО. У преступников изъято 200 тыс. грн и автомобиль Skoda Octavia, стоимостью около 80 тыс. грн. Потерпевшие возвращены домой.

Благодаря совместным действиям работников УБОП УМВД Украины в Черниговской области и сотрудников Восьмого управления (по Гомельский области) ГУБОП и МВД Республики Беларусь установлен организатор преступной группировки, принимаются меры по его задержанию. По делу продолжается расследование.