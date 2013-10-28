В Киеве осуждена медсестра детсада, где отравились дети

Днепровский районный суд Киева объявил приговор в уголовном производстве о массовом отравлении в детсаде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района Киева, заведующую, медицинскую сестру и повара детсада № 455 признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Заведующей и медсестре суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, повару – 100 необлагаемых минимумов.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд постановил лишить каждую осужденную права занимать определенные должности сроком на 2 года. Так, заведующей запрещено заниматься организационно-предписывающей и воспитательной деятельностью, медсестре – оздоровительно-лечебной, повару – деятельностью, связанной с общественным питанием.

Прокуратура Днепровского района изучит указанное решение суда, и после предоставления ему правовой оценки решит вопрос относительно его обжалования в апелляционном порядке.

Как известно, с 19 по 22 июня 43 малыша в возрасте с 3 до 6 лет после посещения детсада № 455 были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез».