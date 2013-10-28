Львовщина: 13 людей отравились курами из супермаркета

Во Львовской области за период 26–27 октября с пищевым отравлением госпитализировано 13 человек.

Об этом сообщил УНИАН компетентный источник из областного Департамента здравоохранения.

По данным источника, 9 человек с предварительным диагнозом „сальмонеллез” госпитализированы во Львове, 4 человека – в Самборскому районе.

Все пострадавшие сообщили, что в период 24–25 октября они употребляли жареных кур, купленных в одном из супермаркетов известной торговой сети Львова.

Официальные источники пока эту информацию не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщили, что 27 октября в инфекционное отделение Самборской ЦРБ с диагнозом пищевое отравление (подозрение на сальмонеллез) поступило четыре человека, один из них ребенок 2004 года рождения.

Все пострадавшие - жители села Чернихов Самборского района - находятся в состоянии средней тяжести.

Причина отравления выясняется.