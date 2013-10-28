Житомирщина: растет количество пациентов с гепатитом "А"

В Житомирской области количество госпитализированных с гепатитом в Коростенскую районную больницу возросло до 18, из них 10 детей.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Юлия Гниденко.

По ее словам, по состоянию на 28 октября в селе Ходаки Коростенского района зафиксированы и клинически подтверждены единичные случаи заболевания гепатитом «А». В центральной городской больницы находятся на лечении 18 человек, из них 10 детей. Состояние больных легкой и средней тяжести.

При Коростенской райгосадминистрации создана рабочая группа по контролю за эпидситуацией.

На месте вспышки инфекции работают специалисты госсанэпидслужбы района, Коростенской центральной районной поликлиники, местные медработники. Устанавливается причина вспышки заболевания на территории Ходаковского сельского совета. Проводится дополнительное обследование прилегающих населенных пунктов Ходаки, Купеч, Грозино по выявлению заболеваемости и соответствующая разъяснительная работа среди населения. Осуществлено выборочное обследование взрослого населения, в частности, из группы риска.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в период с 22 по 25 октября в инфекционное отделение Коростенской центральной больницы Житомирской области было госпитализировано 17 жителей села Ходаки, из них 9 детей в возрасте 7-14 лет, с предварительным диагнозом «гепатит «А».

В ГСЧС сообщили, что 25 октября этот диагноз подтвердился у всех госпитализированных.

Состояние больных врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.

Районная санитарно-эпидемиологическая служба принимает меры для установления причин заболеваемости и ограничения ее распространения.

Специалисты Коростенской районной санэпидемстанции не исключают, что местные жители, госпитализированные с диагнозом гепатит «А», заразились на поминальном обеде после похорон.