На Житомирщине массово гибнет рыба

13:55, 28 октября 2013
Новости регионов
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Причины устанавливают

 В Бердичевском районе Житомирской области в реке Гнилопять зафиксирована массовая гибель рыбы.

 
Об этом УНИАН сообщили в Управлении охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Житомирской области.
 
В соответствии с сообщением, гибель рыбы на реке Гнилопять в селе Хажин специалисты Управления рыбохраны выявили в ходе реагирования на обращение граждан на горячую линию.
 
По факту гибели рыбы инспекторы Житомиррыбохраны составили акт обследования реки Гнилопять по руслу вниз от моста по правому и левому берегам и посчитали количество погибшей рыбы, которое в результате визуального обследования, по видам составили: карп – 1 тысяча 609 штук, толстолобик – 1 тысяча 514 штуки, карась – 1 тысяча 688 штук, говорится в сообщении.
 
Вред, нанесенный окружающей природной среде в результате гибели рыбы, составляет свыше 215 тысяч гривен.
 
По данным Управления рыбохраны, специалисты Государственной экологической инспекции в Житомирской области отобрали пробы воды в разных местах реки Гнилопять для проведения лабораторных исследований. Также в Житомирскую региональную лабораторию ветеринарной медицины направлены образцы погибшей рыбы для установления причин ее гибели.
 
Окончательные выводы о причинах возникновения гибели рыбы будут сделаны после проведения соответствующих лабораторных исследований, заверяют в инспекции.
 
Вместе с тем в сельском совете села Хажин УНИАН сообщили, что крестьяне считают виновным в гибели рыбы одного из местных фермеров, который мог ее отравить.
 
Проверка этого случая продолжается.
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