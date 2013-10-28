На Житомирщине массово гибнет рыба

В Бердичевском районе Житомирской области в реке Гнилопять зафиксирована массовая гибель рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Житомирской области.

В соответствии с сообщением, гибель рыбы на реке Гнилопять в селе Хажин специалисты Управления рыбохраны выявили в ходе реагирования на обращение граждан на горячую линию.

По факту гибели рыбы инспекторы Житомиррыбохраны составили акт обследования реки Гнилопять по руслу вниз от моста по правому и левому берегам и посчитали количество погибшей рыбы, которое в результате визуального обследования, по видам составили: карп – 1 тысяча 609 штук, толстолобик – 1 тысяча 514 штуки, карась – 1 тысяча 688 штук, говорится в сообщении.

Вред, нанесенный окружающей природной среде в результате гибели рыбы, составляет свыше 215 тысяч гривен.

По данным Управления рыбохраны, специалисты Государственной экологической инспекции в Житомирской области отобрали пробы воды в разных местах реки Гнилопять для проведения лабораторных исследований. Также в Житомирскую региональную лабораторию ветеринарной медицины направлены образцы погибшей рыбы для установления причин ее гибели.

Окончательные выводы о причинах возникновения гибели рыбы будут сделаны после проведения соответствующих лабораторных исследований, заверяют в инспекции.

Вместе с тем в сельском совете села Хажин УНИАН сообщили, что крестьяне считают виновным в гибели рыбы одного из местных фермеров, который мог ее отравить.

Проверка этого случая продолжается.