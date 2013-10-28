На Львовщине с отравлением госпитализированы 4 человека
12:40, 28 октября 2013Новости регионов
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Среди них - ребенок
Во Львовской области с подозрением на сальмонеллез госпитализированы четыре человека, среди которых 9-летний ребенок.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 27 октября в инфекционное отделение Самборской ЦРБ с диагнозом пищевое отравление (подозрение на сальмонеллез) поступили четыре человека, из них один ребенок, 2004 года рождения.
Все пострадавшие - жители села Чернихов Самборского района - находятся в состоянии средней тяжести.
Причина отравления выясняется.
В сообщении не отмечается, являются ли пострадавшие членами одной семьи или односельчанами.
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