На Львовщине с отравлением госпитализированы 4 человека

Во Львовской области с подозрением на сальмонеллез госпитализированы четыре человека, среди которых 9-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 27 октября в инфекционное отделение Самборской ЦРБ с диагнозом пищевое отравление (подозрение на сальмонеллез) поступили четыре человека, из них один ребенок, 2004 года рождения.

Все пострадавшие - жители села Чернихов Самборского района - находятся в состоянии средней тяжести.

Причина отравления выясняется.

В сообщении не отмечается, являются ли пострадавшие членами одной семьи или односельчанами.