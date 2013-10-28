В киевском парке неизвестные травили сосны

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль заявляет, что в парке Киото неизвестные специально травили деревья с целью их уничтожения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, летом 2013 года жители Деснянского района пожаловались на то, что в парке Киото засыхают сосны. В связи с этим Москаль направил депутатские обращения в Государственную экологическую инспекцию, прокуратуру Киева и столичное управление милиции с просьбой проверить факты уничтожения деревьев и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении природоохранного законодательства.

«После моего депутатского обращения Государственная экологическая инспекция провела проверку и выяснила, что в парке Киото усыхают сосны. Отобрав пробы почвы возле этих деревьев, инспекторы выявили превышение предельно допустимых концентраций по нескольким показателям. Другими словами, деревья преднамеренно травили, подливая в почву химические вещества», - сообщил Москаль.

Он отметил, что Государственная экологическая инспекция передала все материалы в Деснянское райуправление милиции для поиска виновных в уничтожении деревьев.

«Злоумышленники решили таким варварским способом уничтожить деревья в парке. Ведь в столице действует мораторий на вырубку зеленых насаждений, поэтому получить ордер на вырубку деревьев достаточно сложно. Поэтому они подливали в почву химические вещества, после чего деревья начали усыхать», - заявил Москаль.