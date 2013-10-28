Львовщина: в тяжелом ДТП пострадали 5 молодых людей

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 22-летний мужчина, еще пять человек госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, ДТП произошло 27 октября в 4 часа ночи в селе Верхнячка Сколевского района. Водитель автомобиля Volkswagen Golf, 21-летний местный житель, следуя по сельской дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся в кювет.

Пассажир автомобиля, 22-летний житель Сколевского района, погиб на месте ДТП. Еще пять человек – получили травмы различной степени тяжести. Это 21-летний водитель автомобиля, житель города Дрогобыча и четверо пассажиров иномарки, все – жители села Верхнячка Сколевского района в возрасте от 18 до 23 лет.

Потерпевшие госпитализированы в районную больницу.

Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.