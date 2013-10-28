Черкащина: 9-летней девочке оторвало руку в корморезке

В Черкасской области в городе Городище 9-летней девочке оторвало руку в корморезке.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черкасской области, несчастный случай произошел 24 октября на территории одного из частных домов. Во время приготовления корма для домашних животных руку ребенка затянуло в валы корморезки. Спасатели, прибывшие по вызову, с помощью болгарки разрезали металлические конструкции и освободили ребенка из ловушки. Каретой «скорой помощи» с диагнозом «травматическая ампутация правого предплечья» девочку срочно доставили в районную больницу.