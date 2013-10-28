В Сумах с пациентов психдиспансера брали деньги
11:01, 28 октября 2013Новости регионов
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150 грн за обследование на томографе
В Сумах сотрудники прокуратуры установили факты взыскания денег с пациентов в коммунальном психоневрологическом диспансере.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Согласно с сообщением, в ходе проверки работы коммунального заведения «Сумской областной клинический психоневрологический диспансер» прокуратурой зафиксирован факты незаконного взыскания медработниками средств за обследование на компьютерном томографе. В частности, около 10 опрошенных граждан подтвердили данный факт, указав, что отмеченная медицинская услуга стоила им 150 грн.
«Такими действиями сотрудники заведения нарушили гарантированное Конституцией Украины право граждан на бесплатную медицинскую помощь в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения», - отмечается в сообщении.
Данный факт на этой неделе внесен в ЕРГР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 184 (незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных заведениях здравоохранения) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.
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