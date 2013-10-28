На Житомирщине 17 людей госпитализированы с гепатитом «А»

Специалисты Коростенской районной санэпидемстанции не исключают, что местные жители, госпитализированные с предварительным диагнозом «гепатит «А» в Житомирской области, заразились на поминальном обеде после похорон.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил главный врач Коростенской районной СЭС Виктор Терещук.

По его словам, «первые больные стали обращаться к медикам в середине сентября после поминального обеда».

В то же время Терещук уточнил, что точная причина болезни людей пока неизвестна, ее смогут назвать спустя несколько дней после проведения всех экспертиз и исследований.

Он отметил также, что к врачам самостоятельно обратились только половина из госпитализированных в Коростенскую городскую больницу.

«Остальных людей мы уже отыскали в очаге инфекции и рекомендовали им лечь на лечение, далеко не всем пока больным установлен точный диагноз», - добавил Терещук.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в период с 22 по 25 октября в инфекционное отделение Коростенской центральной больницы Житомирской области было госпитализировано 17 жителей села Ходаки, из них 9 детей в возрасте 7-14 лет, с предварительным диагнозом «гепатит «А».

В ГСЧС проинформировали, что 25 октября этот диагноз подтвердился у всех госпитализированных.

Состояние больных врачи оценивают как легкой и средней степеней тяжести. По поводу массового заболевания состоялось внеочередное заседание районной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Районная санитарно-эпидемиологическая служба принимает меры по установлению причин заболевания и ограничению его распространения.