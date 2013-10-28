Предприниматель присвоил деньги на транспорт для инвалидов

В Херсонской области осудили предпринимателя, который присвоил бюджетные средства на транспорт для инвалидов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, вступил в силу приговор суда по уголовному делу в отношении директора одного из херсонских предприятий, относящихся к Всеукраинской организации инвалидов «Союз организации инвалидов Украины», который присвоил государственные средства, выделенные на приобретение транспортных средств для инвалидов.

Так, в 2006 году предприятие получило от Херсонского областного отделения фонда социальной защиты на расчетный счет безвозвратной целевую финансовую помощь в размере 146,9 тыс грн на приобретение микроавтобуса и автомобиля, специально оборудованных для лиц с ограниченными физическими возможностями .

Однако работники СБУ установили, что директор предприятия заключил фиктивный договор с местной частной структурой по поставке несуществующих транспортных средств. В дальнейшем 146,9 тыс грн были перечислены на счет фирмы-поставщика, якобы на приобретение автосредств, и переданы должностному лицу, который, злоупотребляя служебным положением, присвоил их.

Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений , предусмотренных ч.5 ст.191 (Присвоение , растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.