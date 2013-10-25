В Тернополе продлят на неделю зимние каникулы

В учебных заведениях Тернополя с целью экономии энергоносителей принято решение продлить на неделю зимние каникулы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник городского управления образования Ольга Похиляк, дано решение по рекомендации управления приняли для всех школ.

Соответственно каникулы для тернопольских школьников будут продолжаться с 21 декабря по 13 января, а не с 28 декабря, как это было предусмотрено.

«Вся учебная программа будет выполнена. Уроки за 5 дней дети будут отрабатывать частично по субботам, а также 6-ю уроками в течение недели. Все часы будут прочитаны, учителя свою зарплату получат», – заверила Похиляк.

По ее данным, в частности дети будут заниматься завтра.

«Благодаря продолжению каникул в декабре мы сэкономим на энергоносителях более 1 млн грн, в частности 700 тыс. только на теплоснабжении. Сейчас дети будут заниматься пока тепло, а зимой во время каникул мы уже введем сберегательный режим отопления», – объяснила цель увеличения продолжительности зимних каникул Похиляк.